Morgan cacciato da X Factor, Asia Argento dà ragione all'ex compagno: «Sono con te». A lei era toccata la stessa sorte

di Luca Uccello

Asia Argento sa cosa vuol dire. Sa come ci si sente. Perché da un "licenziamento" da X Factor ci è passata anche lei. Era il 2018. La motivazione allora era un vicenda giudiziaria personale, da cui poi assolta.

Per questa ragione l'attrice - scrive il settimanale Oggi sottolienando anche che Asia si è liberata dalla dipendenza dell'alcol grazie principalmente all'amore del giovane fidanzato Michele Martignoni, campione di arti marziali miste - in questi giorni è molto vicina a Morgan.

Il suo ex compagno mandato via da X Factor, secondo i vertici di Sky per alcune insostenibili intemperanze, sembra non darsi pace. La solidarietà e l'affetto di Asia si stanno rivelando fondamentali per Morgan. Un affetto manifestato naturalmente privatamente. Perché lei di entrare dentro questa polemica non ne ha giustamente nessuna intenzione...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA