Come Davide contro Golia, Morgan continua la sua "lotta" in solitaria contro X Factor e la "cricca". Dopo la bordata sugli Stunt Pilot (gruppo in gara con Dargen D’Amico), dove ha segnalato che Zo Vivaldi avrebbe lavorato per Fedez, mette in evidenza chi sono gli autori dell'inedito di Angelica Bove.

