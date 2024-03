Ambra Angiolini di nuovo single? Gli indizi sulla rottura con Andrea Bosca

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca sarebbe giunta al termine. Una relazione che non è mai stata sbandierata sui social, se non con alcuni mi piace e qualche commento dolce sotto i post Instagram. Quello tra Ambra e Andrea è stato un amore silenzioso e rispettoso, raccontato da poche foto dei paparazzi e alcuni scatti rubati della loro quotidianità. Ma anche se i social non sono la vita vera, ne sono comunque un frangente e le piccole azioni sulle piattaforme possono dire più di mille parole: il tasto follow a volte può scandire l'inizio, ma ancor di più la fine, di un rapporto.

Gli indizi social

Ambra Angiolini e Andrea Bosca non si mostrano più sui social insieme già da qualche tempo.

Ambra e Andrea hanno smesso di seguirsi su Instagram e questa azione, nel 2024, è molto più di un comunicato ufficiale di rottura. Le mosse social sono da sempre molto analizzate, soprattutto dopo i vari indizi che Belen e Chiara Ferragni hanno imparato a lasciare ai propri follower, sulle loro rispettive situazioni sentimentali.

I due però sembrano essere felice anche se separati, entrambi con molti progetti in corso e nuove avventure all'orizzonte.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 12:51

