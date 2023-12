Francesco Renga fa il presepe con la figlia Jolanda e rivela: «Sono stato operato». A rischio Sanremo con Nek?

di Dajana Mrruku

Francesco Renga ci tiene alle tradizioni e non potrebbe mai mancare a quelle con sua figlia Jolanda Renga, avuta dal suo matrimonio con Ambra Angiolini. Il cantante di "Angelo" ha condiviso un video sul suo profilo personale di instagram in cui, insieme alla giovane, preparano il presepe, con tanto di personaggi e luci decorativi.

Tuttavia, Francesco ha confidato ai suoi amati fan di essere stato operato recentemente e che lo aspetta un lungo periodo di riabilitazione. Quest'ultima affermazione ha messo in allarme i fan che si sono subito chiesti se il cantante riuscirà a rimettersi in tempo per il Festival di Sanremo.

Francesco Renga, l'operazione e la riabilitazione

«Anche quest'anno rispettiamo la tradizione e iniziamo con Jolanda la preparazione del presepe», ha raccontato Francesco Renga, insieme alla figlia sorridente.

Per l'8 dicembre è tutto pronto, compreso il presepe.

«Ne approfitto per dirvi che mi sono operato alla cuffia dei rotatori, ci sarà un lungo periodo di riabilitazione, ma è andato tutto bene», rassicura Francesco mentre mostra il braccio operato totalmente ingessato.

Nulla di cui preoccuparsi per il cantante che per Sanremo tornerà forte e intonatissimo: «Riposati! Devi essere in forma per la settimana di Sanremo!» dicono i numerosi messaggi sotto al video appena pubblicato.

