Sanremo 2024, Al Bano contro Amadeus: «Non mi vuole in gara. Mi ha escluso senza neanche ascoltare la mia canzone»

di Dajana Mrruku

Il dado è tratto. Gli artisti in gara per Sanremo 2024 sono stati annunciati più di una settimana fa da Amadeus stesso durante l'edizione pomeridiana del Tg1. Tra i tanti nomi confermati che giravano già da qualche giorno, come Annalisa e Alessandra Amoroso, anche tante sorprese. A far scalpore sono stati, infatti, più gli esclusi dalla nuova edizione del Festival della Musica, come Michele Bravi e i Jalisse (per la 27esima volta), ma soprattutto Al Bano, che sembra non averla presa proprio bene.

Al Bano, il commento su Amadeus

«Onestamente un po' di dispiacere c'è, ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 14:39

