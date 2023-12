Sanremo, Michele Bravi escluso: delusione mentre Amadeus annuncia i nomi. La reazione virale sui social

di Redazione web

Il cast di Sanremo 2024 è stato rivelato solo ieri, 3 dicembre, da Amadeus durante l'edizione delle 13:30 del Tg1. Gli artisti che hanno inviato la loro candidatura alla nuova edizione del Festival della Musica hanno scoperto in diretta, insieme ai telespettatori, se sono stati accettati o meno dal Direttore artistico. Una decisione che alcuni hanno definito crudele: «Immaginate i cantanti in ansia davanti alla tv mentre scoprono se sono stati scelti o meno, che crudeltà», scrive un utente su X (Twitter).

In molti hanno gioito, in moltissimi, purtroppo si sono visti rifiutare la loro canzone. C'è chi ha voluto immortalare il momento della scoperta con un video, per poi pubblicarlo, solo nel caso in cui fossero stati presi. C'è chi, invece, quel video, l'ha pubblicato lo stesso, anche se non è stato scelto da Amadeus.

Si tratta di Michele Bravi, che ha condiviso la sua reazione alla scoperta di non essere tra gli artisti in gara nella nuova edizione di Sanremo 2024, con un video su TikTok.

La reazione virale

Con una felpa marrone e un paio di jeans chiari, Michele Bravi è seduto sul divano, di fronte alla televisione e alla faccia di Amedeus che sta per annunciare i nomi degli artisti in gara nella nuova edizione di Sanremo 2024.

La prima parte dei nomi va avanti e quello di Bravi non è stato ancora pronunciato.

Amadeus ritorna per dare la seconda tranche di concorrenti che sono stati scelti per esibirsi sul palco dell'Ariston. Man mano che la lista continua, il cantante di "Il diario degli errori" inizia a capire che forse non sarebbe stato il suo anno. Con «Ricchi e poveri», ultimo nome in gara, si spegne definitivamente la speranza per Michele Bravi e la sua amica che lo ha abbracciato per tutto il tempo.

Il giovane cantante ha deciso di prenderla con maturità e ironia, anche se nell'attesa di scoprire il verdetto si è commosso più volte: «Sei un uomo forte e niente ti può scalfire», scrive nel video su TikTok perché purtroppo, «Ragazzi non ci vediamo a Sanremo 2024».

Michele ha deciso di pubblicare comunque il video della sua reazione, anche se lo sconforto è stato tanto e i fan lo hanno presto sostenuto con incoraggiamenti e supporto che per l'artista non erano per niente scontati.

