Sanremo, gli esclusi: da Al Bano ai Jalisse. Delusione social per Michele Bravi e Arisa, Alexia fuori (ma incontra Amadeus)

Amadeus ha annunciato la lista ufficiale dei 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo, tre in più rispetto alle edizioni passate grazie a una modifica del regolamento. Il direttore artistico ha confessato di aver fatto non poca fatica nel selezionare gli artisti da far esibire sul palco dell'Ariston. «Ne avrei voluti 50», ha detto, e sono circa 400 le candidature che aveva ricevuto: ma chi sono gli esclusi? Nomi di primo piano della musica italiana, da Al Bano a Ermal Meta, passando per Arisa e Marcella Bella. E - per il 27esimo anno di fila - il duo dei Jalisse. Andiamo a vedere chi è rimasto fuori dalla lista dei "magnifici 27" e quali sono state le reazioni.