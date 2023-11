Meteo, oggi allerta maltempo: quali sono le 6 Regioni a rischio. Temporali e neve a bassa quota, le previsioni

L'Italia si prepara ad affrontare un'ulteriore ondata di maltempo, con una nuova perturbazione prevista per oggi, giovedì 30 novembre. Dopo una breve tregua dalle precipitazioni, il paese si trova di fronte a un'altra sfida meteorologica che coinvolge diverse regioni, con articolare attenzione per la Toscana, dove è stata diramata allerta arancione per rischio idrogeologico dalla Protezione Civile nelle aree di Bisenzio e Ombrone Pistoiese. Allerta gialla in altre 5 regioni.

Le precipitazioni inizieranno nel Nord e nel Centro Italia, per poi spostarsi verso il sud fino alla Campania. La neve è prevista sulle Alpi, con possibilità di raggiungere bassa quota nella zona settentrionale del Paese. Questo scenario ha portato la Protezione Civile a valutare attentamente la situazione e ad emettere diverse allerte meteo.