Ambra, il video di famiglia con Renga: «Organismi biologicamente modificati»

di Cristina Siciliano

Ambra Angiolini è fiera dei suoi figli, Jolanda, 20 anni, e Leonardo, 17 anni, nati dalla relazione (terminata nel lontano 2015) con il cantante Francesco Renga. L'attrice e la figlia Jolanda sono molto simili: due donne coraggiose e libere. Proprio nelle ultime ore Ambra Angiolini ha pubblicato un reel su Instagram dove ha condiviso alcuni dei momenti più belli in famiglia. Tra le vacanze, i giochi da bambini, i trucchi, le foto con mamma e papà: la famiglia si mostra perfetta così com'è. Naturalmente non è mancato il video in cui compare anche Francesco Renga.

Il video

«Organismi biologicamente modificati dall'amore folle».

Nel 2023 Jolanda, dopo gli studi, si è dedicata alla sua più grande passione: la scrittura. La 20enne ha infatti pubblicato anche il suo primo libro "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia". Mentre Leonardo frequenta ancora il liceo e rispetto alla sorella è meno social.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 20:01

