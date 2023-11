X Factor, Morgan: «Il cantante degli Stunt Pilots ha collaborato con Fedez, è un professionista»

di Redazione web

Non si ferma la crociata di Morgan contro X Factor. Dopo la cacciata a programma in corso, il cantante (che ha promesso ripercussioni legali) continua la sua campagna per affossare lo show di Sky. In una chat di WhatsApp, nella quale Morgan si rapporta con i giornalisti, ha svelato un retroscena su uno dei concorrenti, che metterebbe in dubbio - secondo lui - la regolarità della gara.

Expo 2030, Fiorello sul flop di Roma: «Con 30 milioni ci copri una buca». Poi su Morgan confessa: ho una talpa a Sky

Cosa ha detto Morgan

Come affermato dall'ex giudice, «Il cantante degli Stunt Pilots», scrive Morgan, «a quanto pare è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento». La protesta di Morgan: «Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!», le sue parole, riportate da Fanpage.

La collaborazione incriminata

In effetti, facendo una breve ricerca, si può trovare un'intervista del cantante, Zo Vivaldi, nome d'arte di Lorenzo Caio Sarti, nella quale a Zetatielle Magazine aveva raccontato della collaborazione con Fedez nell'album "Paranoia Airlines".

«Collaborare con lui è stato bello perché è stata la prima volta dove sapevo di fare una cosa che sarebbe stata ascoltata da tante persone.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA