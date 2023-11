X Factor, Gino Paoli "distrugge" lo show: «Li prendo e li porto al dopolavoro ferroviario»

di Cristina Siciliano

Gino Paoli, 89 anni compiuti, si racconta a tutto tondo. Nelle ultime ore, il cantautore ha passato in rassegna molti dei suoi ricordi: dalla sua carriera ai momenti privati. Durante l'intervista a Chi, Gino Paoli ha parlato anche di X Factor, il celebre talent show di Sky. Con la nonchalance di chi sa cosa porta sulle spalle, il cantautore ha sparato a zero sul talent condotto da Francesca Michielin.

Gino Paoli: "X Factor proprio non lo guardo, quando mi capita penso: 'Ma se io li prendo tutti e li porto al dopolavoro ferroviario di Sampierdarena?'". (Fonte Chi) #XFactor2023 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 29, 2023

Le parole di Gino Paoli

«X Factor proprio non lo guardo, quando mi capita penso: 'Ma se io li prendo tutti e li porto al dopolavoro ferroviario di Sampierdarena?».

«Non ho paura della morte»

Durante una precedente intervista a RollingSton, Gino Paoli, ha raccontato di cercare sempre la bontà ma di trovare troppa cattiveria nel mondo. Il cantautore ha ricordato di essere cresciuto sotto le bombe della seconda Guerra mondiale e ha ahhiunto: «Conferma che l'80% della gente è stupida». E anche per questo motivo Gino Paoli non ha timore della morte: «Quando arriverà non mi dispiacerà, questo mondo non mi piaceva e continua a non piacermi».

