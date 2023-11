Eleonora Giorgi: «Tumore al pancreas». La reazione dei figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli all'annuncio choc

di Cristina Siciliano

«Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas e si può operare». Sono queste le parole che Eleonora Giorgi ha iniziato il suo racconto ospite a Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino durante il quale ha rivelato di avere un tumore. Stando alle parole della 70enne si tratta di un male operabile. Inoltre, Eleonora Goggi ha anche spiegato di voler condividere tutto il percorso che dovrà affrontare con il proprio pubblico che per lei è come una grande famiglia. A tale proposito, il figlio Paolo Ciavarro, ex volto di Forum, nelle ultime ore ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui si mostra tra le due persone più importanti della sua vita: Eleonora e il fratello Andrea Rizzoli.

Il post Instagram

«La forza dell'amore».

