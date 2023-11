Morgan alla finale di X Factor? Il cantante risponde a Fiorello: «Non so nulla, ma senza di me il programma è noioso»

di Redazione web

Morgan è stato escluso da X-Factor da qualche giorno: il frontman dei Bluvertigo non fa più parte del programma condotto da Francesca Michielin. La sua dipartita ha fatto molta notizia nel mondo dello showbiz a cui non è ancora stato chiarito il motivo dell'addio. Fiorello, tuttavia, qualche mattina fa durante il suo Viva Rai2! ha lanciato una bomba: Morgan sarà presente alla finale del talent show. Il cantante ha risposto così.

La risposta di Morgan

Morgan ha risposto subito alle insinuazioni di Fiorello e all'Adnkronos ha detto: «Non so nulla dei dibattiti tra Sky e Fremantle, come non sapevo nulla di tutte le interconnessioni di interessi tra giudici/discografici/autori/concorrenti/ospiti. Io come un ingenuo mi sono lasciato irretire perché mi avevano garantito che avrebbero rispettato la mia persona a livello di immagine e a livello di scelte artistiche e di libertà di programma didattico per ragazzi. Ho detto loro che accettavo solo se mi permettevano di fare un lavoro serio musicalmente, sia didattico che culturalmente valido. Quella era la mia condizione: io vengo anche, ma voi mi promettete che non interferite sulla musica e mi lasciate libero di creare un ambiente di formazione. Una volta però entrato mi sono accorto che non solo non c’era nessuna intenzione di costruire un organismo con la formazione musicale al centro, ma che c’era l’intenzione opposta, cioè di fare una trashata vuota di qualunque spirito culturale e artistico, quindi è iniziata una gara ad ostacolarmi anziché supportarmi».

Poi, Morgan si toglie un sassolino dalla scarpa anche in fatto di attenzione al programma dopo il suo licenziamento: «Leggete i social per capire il pubblico cosa pensa di tutta questa manovra indecente: mi sono messo a guardare 'X Factor' solo perché sei tornato tu, gli altri sono noiosi e di livello totalmente inferiore, ti hanno trattato male, ora non mi interessa più. Questa è la realtà, e lo sapete tutti benissimo».

Fiorello e lo "scoop" su Morgan a "VivaRai2!": «Tornerà a X Factor per la finale»

L'intervento del Codacons

Dopo la cacciata di Morgan da ‘X Factor’ e le ultime dichiarazioni dell’ex giudice in merito a presunte connessioni tra concorrenti, autori/produttori e giudici del programma torna a intervenire il Codacons, che anticipa all’Adnkronos che presenterà una nuova istanza a Sky e Agcom. «Il quadro che Morgan sta rendendo pubblico, è evidente, va preso con assoluta serietà e valutato con attenzione -spiega il Codacons- Nel caso fossero confermati alcuni degli elementi forniti dal cantautore milanese (la presenza di professionisti in un programma per emergenti, l’intervento di noti autori per gli inediti e le commistioni tra giudici e concorrenti di cui ha parlato nei giorni scorsi), ci troveremmo di fronte a un quadro che sicuramente non sarebbe gradito a chi segue con passione il programma aspettandosi, in buona fede, volti emergenti e autentiche novità». L’Associazione, che seguita a non voler entrare nel merito della decisione di Sky Italia e Fremantle Italia riguardo l’allontanamento di Morgan, «non può che chiedere all’azienda e all’Autorità deputata alla vigilanza sulle telecomunicazioni di accertare quanto denunciato da un soggetto che evidentemente è ben informato sulle meccaniche sottese alla trasmissione (X Factor) che ha appena abbandonato», prosegue il Codacons. «Proprio alla luce della sua denuncia e nell’esclusivo interesse dei telespettatori ci vediamo di nuovo costretti a intervenire affinché sia fatta chiarezza circa le ultime accuse lanciate da Morgan alla produzione di X Factor, dopo quelle già pubblicamente condivise e relative a possibili irregolarità, favoritismi e discriminazioni a danno di alcuni concorrenti del programma, oltre che all’eccessivo utilizzo commerciale degli artisti in gara per pubblicizzare prodotti e marchi». Per questi motivi, «le ultime questioni sollevate da Morgan saranno portate con una apposita istanza all’attenzione dell’Autorità per le comunicazioni, in modo da garantire a chi segue il programma la massima tutela e salvaguardia possibile», conclude il Codacons.

