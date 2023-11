Morgan fuori da X-Factor? La decisione della produzione dopo l'ultima puntata: liti con tutti, la depressione di Fedez. Cosa è successo

di Redazione web

Morgan verrà licenziato da X-Factor? È quello che, in queste ultime ore, starebbe circolando sul web. Il frontman dei Bluvertigo, infatti, avrebbe messo in atto comportamenti e atteggiamenti che non sarebbero stati graditi dal pubblico, dalla produzione, da Francesca Michielin e dai colleghi in giuria. Inoltre, le parole di Morgan rilasciate in una recente intervista farebbero pensare a un addio vicino. Ma andiamo con ordine.

Morgan lascerà X-Factor?

In queste ore si starebbero preparando le carte del licenziamento di Morgan da X-Factor, a riportarlo sarebbero state alcune voci vicine alla casa di produzione del programma, che è la Fremantle, che avrebbero confermato a FQMagazine che l'addio del giurato allo show sarebbe vicino. Inoltre, il cantante ha rilasciato un'intervista a FanPage in cui parla della sua partecipazione al programma, utilizzando verbi al passato, infatti, Morgan dice: «Quello che ho fatto, è stato di riportare al centro il concetto di musica come didattica, come cultura, ma non sono riuscito a fare tutto quello che avevo in mente. Sono venuto a risollevare un programma che era agonizzante, è stato difficile perché c’è stato chi si è opposto. È stato molto chiaro che il motivo per cui X-Factor non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica».

Morgan e l'ultimo show

Tutti i fan di X-Factor hanno ben presente il carattere di Morgan che, più di qualche volta, ha sollevato polemiche durante gli spettacoli. Ad esempio, nell'ultima puntata del talent, il cantante ha litigato pesantemente con Ambra Angiolini, ha dato del depresso a Fedez e ha lanciato una frecciatina sul palco a Francesca Michielin che è rimasta di sasso. Tutto questo avrebbe fatto traboccare il vaso e portato al limite gli autori del programma e anche il pubblico che si è sfogato su Twitter con commenti del tipo: «Che comportamento vergognoso».

