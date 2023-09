X Factor, Francesca Michielin e la frase di apertura che spiazza i fan. Ecco cos'ha detto

di Redazione web

X Factor è uno dei programmi televisivi più amati dai telespettatori italiani. Il talent show, che dà la possibilità a grandi talenti di essere scoperti, è arrivato alla sua terza puntata, ovvero l'ultima riguardante le cosiddette "Audition". In studio, come sempre i quattro giudici, ovvero, Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D'Amico e, ovviamente, Francesca Michielin che presenta gli aspiranti concorrenti e gli introduce al pubblico presente Allianz Cloud di Milano. Proprio lei, ha aperto la puntata con una frase simpatica che ha spiazzato i fan.

La voce di Alice può cantare qualsiasi brano, ma con "Purple Rain" ci ha fatto venire i BRI VI DI #XF2023 pic.twitter.com/A0Pf7EQZwQ — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 28, 2023

La frase d'apertura di Francesca Michielin

Francesca Michielin, oltre ad essere molto amata come cantante e musicista, è anche davvero apprezzata come conduttrice. Ormai, il palco di X Factor è diventato casa sua e l'artista veneta è sempre più spigliata quando presenta la serata. I telespettatori la amano proprio per la sua naturalezza e simpatia, doti che sono uscite anche questa sera, giovedì 28 settembre. Francesca Michielien, infatti, annunciando che quella in corso sarebbe stata l'ultima puntata di Audition ha detto ai giudici: «Come dicono i saggi, saranno ca*** amari».

I commenti dei fan

Molti fan di X Factor stanno commentando la puntata del talent sui vari social tra cui anche Twitter. Qualcuno ha scritto: «Grande Francesca, ti adoro!», «Non vedo l'ora di vedere cosa succederà questa sera» oppure ancora «Mi aspetto una bella puntata».

