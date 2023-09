Ambra Angiolini: «Sono uno squalo buono». A chi è indirizzata la frecciatina social?

di Redazione web

Ambra Angiolini è stata una delle grandi protagoniste, in quanto riveste il ruolo di una dei componenti della giuria, di X Factor che è cominciato ieri. La cantante, che siede al "tavolo" insieme a Fedez, Dargen D'Amico e Morgan, dopo la puntata, ha pubblicato un post sibillino sul proprio profilo Instagram. È una frecciatina? In molti se lo sono chiesti e alcuni fan di Ambra pensano sia una frase riferita proprio a Morgan con il quale, in puntata, c'è stato un piccolo battibecco. Ma andiamo con ordine.

“Guardati Kieślowski” lo dicono solo il professore di storia del cinema al DAMS e Morgan.#XF2023 STASERA alle 21:15 su @SkyItalia e @NOWTV_It. pic.twitter.com/Ghzy2P6OQA — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 14, 2023

Il post Instagram di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui, sorridente, è appoggiata a una cassa per strumenti. La cantante indossa un vestito nero sexy con tanto di inserti vedo-non vedo e spacco vertiginoso. A corredo dello scatto ha scritto: «Io sono uno squalo buono, non un automa divoratore di pesci. Se voglio cambiare questa immagine di me devo prima cambiare me stesso. I pesci sono amici, non cibo (cit. Bruto lo squalo "Alla ricerca di Nemo")». La citazione che Ambra Angiolini ha ripreso dal famoso film d'animazione della Pixar ha fatto rizzare le antanne dei suoi fan che si sono chiesti se questa specie di frecciatina fosse rivolta a Morgan. Infatti, durante la prima puntata di X Factor, l'ex frontman dei Bluvertigo, mentre esprimeva il suo giudizio su un concorrente, ha detto che è un peccato che i giovani d'oggi cerchino il successo "facile" ad esempio «Voi vorreste emergere con i film di Vanzina. Certe cose che i giovani dicono indicano il fatto che non abbiano cultura». Quindi, Ambra ha risposto: «Comunque volevo dire che recitare nei film di Vanzina non è semplice e, poi, se una cosa piace a tutte le persone che la guardano, non sempre significa che sia m***».

Lo scambio di battute tra Ambra e Morgan

I telespettatori che hanno seguito la prima puntata di X Factor hanno commentato ciò che hanno visto sui vari canali social e su Twitter qualcuno ha scritto: «Lo scambio di battute tra Ambra Angiolini e Morgan è stato carico di tensione.

