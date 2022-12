Ambra Angiolini canta 'T'Appartengo' durante la finale di 'X Factor'

Un'esibizione che sicuramente entrerà nella storia di X Factor: in occasione della finale, il giudice Ambra Angiolini si è esibita sulle note di T'Appartengo.

Una performance attesissima, come giustamente sottolineano Now Tv e la stessa Ambra sui social («Il momento che tutta Italia stava aspettando»), e come dare loro torto.

Il trionfo dei Santi Francesi

La finale di X Factor ha visto trionfare i Santi Francesi, portati alla vittoria dal loro giudice Rkomi per tutta questa edizione fino alla straordinaria e spettacolare conclusione di ieri al Mediolanum Forum di Assago.

Seconda Beatrice Quinta, terza Linda, quarti classificati i Tropea, rispettivamente dei roster di Dargen D'Amico, Fedez e Ambra Angiolini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Dicembre 2022, 13:05

