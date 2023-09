X Factor: Fedez perdona Morgan, poi la confessione «Sono stato male. Andiamo oltre»

Le luci di X Factor 2023 torneranno ad accendersi su Sky da giovedì 14 settembre. Al tavolo dei giudici ritroveremo Ambra, Dargen D’Amico, Fedez e Morgan, che ritorna a casa dopo nove anni. Durante la conferenza stampa di presentazione si è parlato molto di Morgan e delle sue esternazioni di carattere omofobo, per cui si è scusato, ma anche della reazione del marito di Chiara Ferragni.

Morgan, X Factor accetta le sue scuse dopo le frasi omofobe. Il musicista donerà metà del suo cachet a Casa Arcobaleno

Le parole di Fedez

Inevitabile, durante la conferenza stampa di presentazione di X Factor 2023 la domanda a Fedez dopo le parole di Morgan (Credits foto julehering) durante il tristemente famoso Festival di Selinunte , in cui , oltre ad offendere il pubblico con frasi gravissime, di cui si è successivamente scusato, lo ha invitato ad andare a vedere gli spettacoli di Fedez e Marracash.

Se Marracash ha risposto senza peli sulla lingua quasi intempo reale, Fedez si è sempre sottratto a questo circo. Ma durante la conferenza ha una domanda posta dai giornalisti presenti in sala stampa ha smorzato tutto dicendo: «Ho avuto il fuoco di Sant'Antonio quando lo ha detto, avevo altri problemi. Andiamo oltre, non serve parlarne».

I giudici

X Factor 2023, show Sky Original prodotto da Fremantle, si presenta con una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico. E a distanza di 9 anni dalla sua ultima partecipazione, torna Morgan, storico giudice del programma di cui ha scritto una pagina importante: il cantautore, tra il 2008 e il 2014 ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone cinque: un primato che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte.

In conduzione Francesca Michielin, assente durante la conferenza stampa di presentazione per motivi di salute, che torna a guidare lo show per il secondo anno consecutivo.