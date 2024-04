«In principio era il canto», il docufilm su Palinuro con Katia Ricciarelli vince il PremioEarth Day 2024

di Redazione web

In principio era il Canto, documusical interpretato da Katia Ricciarelli, scritto e diretto da Flavio Pagano, che è anche autore delle musiche originali, ha vinto il prestigioso Premio Earth Day 2024, assegnato dal Festival del Cinema di Cefalù. “Una grande gioia”, ha commentato la celebre soprano, “perché interpretare questo testo mi ha profondamente emozionata.”

Il cortometraggio celebra la bellezza senza tempo di Capo Palinuro, trasportando gli spettatori in un viaggio attraverso le straordinarie meraviglie della costa cilentana, e mettendo in risalto la sua ricca storia, il suo fascino intramontabile e la sua bellezza incontaminata, che ne fanno uno dei litoral più belli del mondo. Ma il film è anche una profonda metafora della vita, dove il canto diventa occasione per sognare un mondo inclusivo, senza barriere linguistiche, unito dall'amore per la bellezza e dal rispetto verso il mondo che ci circonda.

Accanto alla celebre soprano il film vanta la partecipazione di tre musicisti come Luca Aquino (tromba), Alessandra Cesarini (pianoforte) ed Espedito De Marino (chitarra). In scena anche il piccolo Mario Sansiviero. Responsabile della complessa postproduzione, il giovane talento Maria Margot, mentre la direzione della fotografia è di Quintino Di Vona. Il film è stato realizzato grazie all'impegno della Pro Loco di Palinuro, presieduta da Silvano Cerulli, e al sostegno finanziario del Flag I Porti di Velia, diretto da Carmine Farnetano, ed è stato girato interamente a Palinuro, culla di arte, mito e poesia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA