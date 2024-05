L'attesa finale è arrivata, sabato 18 maggio gli allievi della scuola di Amici 23 si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la coppa finale. La puntata come ogni anno sarà in diretta su canale 5 con il pubblico pronto a poter esprimere la sua preferenza grazie al televoto. Novità di questa edizione è che in finale sono arrivati in sei quindi la sfida è sempre più accesa. Ecco gli spoiler, i favoriti, gli ospiti, i premi e tutte le novità.