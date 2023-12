X Factor, stasera la finale: in quattro a caccia della vittoria. Morandi ospite speciale. Chi sono i finalisti

di Mario Landi

In quattro a caccia dell’X Factor: Maria Tomba, SARAFINE, Il Solito Dandy e Stunt Pilots sono i finalisti che stasera si sfideranno nell’ultimo atto del talent, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8. Dopo il confronto di queste settimane tra i giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, oltre che Morgan, cacciato dalla produzione per comportamenti giudicati non idonei, l'ultimo scontro tra gli artisti sarà deciso solo dal voto del pubblico.

Chi sono i quattro finalisti

In finale Fedez guiderà Maria Tomba, la studentessa 20enne originaria di Verona e ora a Milano, e SARAFINE, 34enne di origini calabresi trasferitasi a Bruxelles, che per il suo sogno di vivere di musica ha lasciato il suo lavoro da assistente amministrativa. Dargen D'Amico accompagnerà invece Il Solito Dandy, 30enne nato a Torino cresciuto ascoltando la lirica con la mamma e il nonno, e gli Stunt Pilots, un power-trio nato nel 2020 durante la pandemia composto da Zo, chitarrista e cantante di 25 anni di Milano, Moonet, bassista e sound engineer 24enne di Legnano, vicino Milano, e Farina, batterista e visual designer 24enne di Salerno.

Le tre manche che portano al titolo

Tre manche porteranno alla proclamazione del vincitore dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

