X Factor, Ambra riceve il tapiro di Striscia la Notizia: «Io minacciata Morgan? Vi dico la verità»

Mentre X Factor si avvia verso la finalissima di giovedì, Striscia la Notizia continua la caccia all'attapirato di turno tra i giudici del talent targato Sky. Questa sera Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini che nega di aver subito minacce da Morgan.

X Factor, tapiro ad Ambra che nega tutto: «Morgan? Nessuna minaccia»

La telenovela X Factor si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini, l’unico giudice non ancora “attapirato” dal tg satirico e che avrebbe – secondo alcune voci – subìto alcune minacce da Morgan.

Intercettata dall’inviato di Striscia, anche Ambra – come già fatto nello scorso servizio da Morgan – smentisce le voci: «Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte», dichiara. E aggiunge: «Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto».

