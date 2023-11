X Factor, Morgan furioso: «Mi vogliono umiliare in diretta». Francesca Michielin zittisce tutti: cosa sta succedendo

Morgan c'è anche quando non c'è. L'ex giudice di X Factor, prima che iniziasse la diretta del quinto live in onda giovedì 23 novembre, ha accusato il programma di volerlo umiliare. La risposta però arriva da Francesca Michielin che a inizio puntata smentisce tutto...per ora. Ma andiamo con ordine.

Le accuse di Morgan

Prima dell'inizio della diretta di X Factor 2023, Morgan ha lanciato un allarme «Circola la notizia che a XFactor questa sera vogliano mandare dei fuorionda che mi dipingerebbero in maniera negativa. Vogliono avermi nel loro programma dopo avermi descritto in modo negativo! Mi hanno licenziato rimuovendomi da un incarico di lavoro senza motivo, ed ora pensano di avermi lo stesso nella loro puntata?».

In una chat con i giornalisti, resa nota da adnkronos, Morgan ha tuonato contro il programma «Mi hanno umiliato, provocato e pare che questa sera intendano fare una cosa immorale nei confronti di un lavoratore quale io sono.

E ancora sul presunto fuori onda «Dal primo momento in cui entriamo in studio noi siamo microfonati, è una sceneggiatura, non esiste il fuorionda. Anche il'vaffan***o fa parte del racconto televisivo, quindi non possono spacciarlo per un'offesa. I fuorionda sono narrazione televisiva. Dopo che mi hanno cacciato non possono avermi lo stesso, perché la gente lo guarda comunque. E' una scorrettezza, io gli ho portato competenza e musica. Non possono avere la botte piena e la moglie ubriaca».

La risposta di X Factor

La nuova puntata di X Factor è iniziata come sempre con il riassunto della puntata precedente, quindi è vero che sono stati mandati in onda i filmati di Morgan, ma solo ed esclusivamente quelli andati in diretta e che hanno potuto vedere tutto.

Al momento in cui scriviamo, dunque, non c'è traccia dei presunti fuori onda tanto condannati dall'ex leader dei Bluvertigo. A nome del programma Francesca Michielin mette un punto sull'affaire Morgan e in apertura del quinto in live in onda giovedì 23 novembre ha detto «è stata una settimana complessa si è parlato tanto pure troppo le cose si risolveranno fuori da qui nelle sedi più opportune Ora parliamo di musica che è ciò che ci sta più a cuore».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 21:53

