X Factor, gli Astromare nella squadra di Ambra dopo l'addio a Morgan: «Siamo gli Highlander. Figo»

Gli Astromare vengono "adottati" da Ambra Angiolini. Dopo l'addio di Morgan e l'interruzione del suo rapporto di collaborazione come giudice di X Factor, il giovanissimo duo di musicisti cambia squadra in vista dell'appuntamento con il Live Show di domani, giovedì 23, in prima serata su Sky e NOW.

Cambio squadra

Il nuovo giudice degli Astromare dopo l’esclusione di Morgan da X Factor 2023 è Ambra Angiolini. L'ufficialità è stata data questa sera nel daytime del programma. La reazione degli Astromare è stata più che positiva, inizialmente spiazzati dalla comunicazione hanno ammesso «Questa cosa non me la sarei mai aspettata. Siamo passati da Fedez a Morgan ad Ambra.

Ambra ha cercato subito di rassicurarli «Eccoci qua. Siete nella mia squadra insieme a Matteo e Angelica. Sono il vostro nuovo giudice.Penso che voi abbiate una vita bella su quel palco, voglio restituirvi il divertimento di questa esperienza. Spero di poter essere utile. Parleremo anche dell'assegnazione. Ora dobbiamo lavorare».

Cosa dicono i bookmaker

Non sarà un live banale, il quinto della diciassettesima edizione di X-Factor, che arriva a sole due settimane dalla finalissima in programma il prossimo 7 dicembre e a pochi giorni dall'esclusione di Morgan - per motivi disciplinari - dal gruppo dei giudici in gara.

Secondo quanto riporta Agipronews, l'addio del catautore dal programma non cambia però gli equilibri dei bookie, che vedono Angelica Bove sempre più in pole per la vittoria finale: si gioca infatti a 1,80 su William Hill, quota che sale a 1,90 su Goldbet, il successo della cantante in forza nel team di Ambra, in netto vantaggio su Maria Tomba, artista di Fedez, offerta a 4.

Più lontano Fabrizio Longobardi, punto di forza della scuderia di Dargen D'Amico, fissato a 7, con Sara Sorrenti a inseguire a 8 volte la posta. Molto lontani invece gli Astromare proposti a 29. Anche per il giudice campione il verdetto sembra netto: comanda ancora Ambra, a 1,53, con Fedez primo rivale a 3,25.

