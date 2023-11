Tapiro a Francesca Michielin, la risposta a Morgan: «Io nella 'cricca' di Warner? Sono in Sony da quando ero adolescente»

di Marta Goggi

«Io nella 'combriccola' sostenuta da Warner? Sono in Sony da quando ero un'adolescente». Questa sera a 'Striscia la notizia' (Canale 5, ore 20.35) Francesca Michielin riceve il suo primo Tapiro d'oro e risponde alle dichiarazioni rilasciate da Morgan, che ai microfoni del tg satirico aveva accusato la conduttrice di 'X Factor', Fedez e Dargen D'Amico di far parte di una cricca che decide tutto e che ha interessi economici connessi. E di esserci loro dietro alla decisione di Sky di allontanarlo dal programma.

Tesi già confutata da Fedez, che ieri a 'Striscia' aveva detto: «Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere». Immagini che 'Striscia' chiede a Sky di diffondere per fare chiarezza sull'episodio. Intercettata da Valerio Staffelli a Milano, la conduttrice del talent ha dichiarato di non aver visto la diatriba tra i giudici: «Non ho assistito a nulla.

Poi Michielin chiarisce il suo rapporto con Morgan: «Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era mio giudice quando ero concorrente e mi ero anche trovata bene. Lui, si sa, è un personaggio un pò complesso e quando lo chiami in un programma può succedere qualcosa, ma a parte quella battuta su Ivan Graziani e un pò di irriverenza generale non ha fatto niente». Ma prima di salutare l'inviato di Striscia, Francesca Michielin lancia una stilettata a Morgan, che aveva dichiarato che Fedez-Dargen-Michielin sono una «combriccola di produzione discografica sostenuta dalla Warner»: «Io ora vado a lavorare in Sony, la mia casa discografica. Non ne ho altre. È stato detto che abbiamo tutti la stessa casa discografica, ma tecnicamente io sono in Sony da quando ero un'adolescente».

