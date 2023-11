Tapiro virtuale a Morgan: «Non esiste nessun fuorionda, annunciato per fare ascolti». E contro Fedez e Ambra...

Durante l’ultimo Tapiro d’oro che Valerio Staffelli ha consegnato a Morgan, il cantautore aveva accusato Fedez, Michielin, e Dargen D’Amico di far parte di una cricca che decide tutto e che ha interessi economici connessi. L'inviato di Striscia la notizia è tornato da Morgan per chiarire l'affair "fuori onda" annunciiato ieri e mai avvenuto.

Le accuse contro X Factor

Per Morgan dietro alla decisione di Sky di allontanarlo dal programma ci sono Fedez, Michielin, e Dargen D’Amico. Tesi confutata da Fedez, che a Striscia aveva dichiarato: «Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere». Immagini mai trasmesse, nonostante l’annuncio di Sky di mandarle in onda.

