X Factor, Morgan senza freni dopo la finale: «Fate tutto per soldi, siete ridicoli»

di Dajana Mrruku

Durante la finale di X Factor, uno dei protagonisti assoluti, anche se assente, è stato Morgan. «La musica è a La Scala, non a X Factor», aveva detto l'ex cantante dei Blu Vertigo che si è divertito a lanciare non poche battutine alla giuria che, al Forum di Milano, incoronava Sarafine vincitrice della nuova edizione del talent show.

«Salutiamo Morgan!» aveva punzecchiato Dargen e questa mattina, Morgan ha risposto con il solito messaggio su Whatsapp rivolto ai media. Andiamo a leggere che cosa ha detto.

X Factor, Dargen D'Amico dà l'addio al programma: «È la mia ultima edizione»

Morgan, lo sfogo dopo la finale di X Factor

Come riportato da Novella 2000, Morgan ha iniziato il suo sfogo con: «E dunque se è vero che io, come altri uomini e donne creativi curiosi e aperti, fantasiosi, sono un individuo ‘interessante’ occorrerebbe mettere l’attenzione sul perché io sono interessante, non sul come si comporta la mia emotività sotto il massimo livello di stress e di disfunzionalita provocata o indotta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 22:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA