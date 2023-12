X Factor, gli Stunt Pilots omaggiano Ambra Angiolini: ecco qual è la canzone suonata dalla band

di Dajana Mrruku

La finale di X Factor è entrata nel vivo tra musica, risate ed esibizioni incredibili. Il clima tra i giudici è tornato sereno - da quando Morgan ha lasciato il programma - e l'attenzione è tutta sui quattro finalisti che si stanno contendendo il titolo di vincitori di questa edizione del talent show, condotto da Francesca Michielin.

Ambra Angiolini, nonostante sia giunta alla serata conclusiva senza concorrenti, è riuscita a legare con gli altri concorrenti - soprattutto Farina degli Stunt Pilots. Il gruppo, infatti, ha voluto omaggiare la coach con un dettaglio nonotato immediatamente.

L'omaggio ad Ambra

Gli Stunt Pilots hanno voluto rendere omaggio ad Ambra Angiolini e alla sua "T'appartengo", la canzone che l'ha resa celebre quando conduceva Non è la Rai.

Stunt Pilots, chi sono i finalisti di X Factor? Nati durante il Covid, lanciano l'inedito "Imma Stunt"

Il dettaglio non è passato inosservato, e, conclusa l'esibizione, Ambra Angiolini ha commentato: «Grazie per questo omaggio ragazzi. "T'appartengo" ritorna sempre, però vi devo dire che a me ha portato molta fortuna. Spero la porti anche a voi perché ve lo meritate».

La finale intanto sta continuando a far sognare il pubblico da casa e nel Forum di Assago che si sta scatenando insieme ai ragazzi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 23:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA