X Factor, Dargen provoca Morgan in finale: «Ciao amico mio». Gelo di Ambra e Fedez. L'ex giudice li snobba dalla Scala

Fiorello aveva detto che Morgan sarebbe stato presente alla finale di X Factor. Non è stato così, ma ci ha pensato Dargen D'Amico a portarlo per l'ultima volta sul palco. Almeno, figuratamente. A sorpresa, durante la diretta, il giudice (che ha annunciato l'addio al programma) ha chiamato in ballo il cantante che è stato cacciato a programma in corso, lanciando un frecciata.

Cosa ha detto Dargen

Dargen ha rivolto un pensiero a Morgan durante la finale, ma le sue parole sono sembrate una provocazione: «Ringraziamo Morgan per aver reso scoppiettante quest'edizione. Ciao, Marco!», ha detto il giudice. Poi, si è girato verso i colleghi, rimasti di sasso. Volete dire qualcosa? Ambra tace, come nell'intervista di Striscia la Notizia. Fedez si limita a un «tante care cose».

Morgan, dal canto suo, è stato alla prima della Scala giovedì sera. E a chi gli ha chiesto un commento su X Factor, ha risposto: «La vera musica è qui».

