Palinsesti Mediaset: a gennaio torna Maria De Filippi e il Grande Fratello trasloca ancora e si allunga. Ecco tutte le novità

di Ida Di Grazia

L'esordio al sabato sera del Grande Fratello, non ha dato buoni frutti, ma la realtà è che Mediaset, orfana di Tu si que vales, non voleva lasciare vacante un giorno così importante. Da gennaio la musica cambia, torna Maria De Filippi con la corazzata C'è Posta per te e Alfonso Signorini trasloca ancora.

I Nuovi Palinsesti

Con la pubblicazione dei listini di Publitalia per il prossimo anno (Periodo di riferimento gennaio - marzo 2024) possiamo scoprire tutte le novità che Mediaset ha riservato al suo pubblico. La prima è la conferma che il Grande Fratello - definito Grande Fratello Vip - durerà fino a marzo e tornerà alla collocazione del doppio appuntamento iniziale: lunedì - giovedì.

Saldo al venerdì sera Ciao Darwin, mentre il sabato sera torna Maria De Filippi con C'è posta per te per poi passare il testimone , sempre a se stessa, con Amici. Ritornano poi Michelle Hunziker (al mercoledì con Michelle Impossible & Friends ) e Gerry Scotti con Lo Show dei Record in onda di domenica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA