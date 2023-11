GF, Greta e Perla fanno pace: scuse reciproche tra gli applausi. L'ex tentatrice: «Faccio un passo indietro»

Chi si aspettava un duello trash stile Soleil - Delia è rimasto deluso. Il faccia a faccia tra Greta Rossetti e Perla Vatierio durante la puntata del Grande fratello di lunedì 27 novembre,è stato molto dolce, pacato e a cuore aperto. Le due donne, che hanno in "comune" Mirko, si sono chieste reciprocamente scusa e non solo.

GF, Garibaldi contro Beatrice: «Mi ha detto che se non mi muovo userà un altro jolly». L'attrice su tutte le furie

Grande Fratello, Greta e Perla fanno pace. Rossetti «Faccio un passo indietro. Con me solo passione». Confronto da appalusi

Grande Fratello, diretta 27 novembre: Greta sul piede di guerra con Mirko e Perla. Stasera nuovo eliminato

Il Faccia a faccia

L'arrivo di Perla nello studio del Grande Fratello è stato ricco di emozioni. L'ex concorrente di Temptation Island e soprattutto ex di Mirko si è riavvicinata molto a lui in questi ultimi giorni. Momenti molto intensi che fanno sognare i fan della coppia.

«La rottura mi ha dato molta sofferemza - dice con la voce rotta - l'unica cosa conta ora sono io. Me lo devo. Sicuramente tante cose sue mi fanno capire tanto perchè mi arrivano, al momento non ci credo, sono molto fredda, faccio tanta fatica a fermarmi e spostare quel muro. Non so se può far parte del mio futuro. Quello che ho notato è che lui mi cerca tanto mentre io sono più fredda e me lo ha detto anche lui, lo faccio perchè non è una situazione facile».