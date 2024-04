Grande Fratello, Angelica Barardi fa chiarezza sulla relazione con Mirko Brunetti e Greta Rossetti: «Basta viaggi mentali»

di Dajana Mrruku

La festa di compleanno di Vittorio Menozzi ha creato molto scompiglio tra i fan del Grande Fratello che hanno visto una reunion molto particolare. Tra i presenti, infatti c'erano quasi tutti: da Perla e Mirko, ad Angelica e Letizia con Paolo, ma anche Rosy Chin. Una delle assenze più pesanti che si è fatta sentire è stata sicuramente quella di Beatrice che avrebbe scelto di allontanarsi definitivamente dal gruppo formato all'interno del reality, ma anche Anita e Alessio hanno preferito non esserci (o forse non sono stati invitati?)

Il party esclusivo nel locale di Milano è stato documentato con foto, video e balletti divertenti e un incontro molto speciale tra Angelica e Greta, tanto odiate all'interno della casa e adesso, sembra abbiano ritrovato la pace.

Il rapporto tra Greta e Angelica

Se ne erano dette di tutti i colori Greta e Angelica all'interno della casa e al di fuori, ma finito il reality, le due sembrerebbero aver ritrovato la pace. «Sto guardando la diretta: le ho sempre odiate fin da piccola le gatte morte. Se vuoi una cosa dillo e non ti nascondere. Se ti nascondi sei una gatta morta. Io se voglio una cosa lo dico chiaro. Dietro ad ogni gatta morta c’è una-non dico la parola-viva. Sono senza parole. Quelle più gatte morte sono le fidanzate. Sono davvero senza parole ragazzi. Ma vai fuori dal ca**o», aveva detto Greta ad Angelica durante una diretta Instagram all'inizio del percorso del GF del suo allora fidanzato Mirko Brunetti (i due si sono lasciati poche settimane dopo). Secondo la Rossetti, infatti, Angelica ci avrebbe provato con Brunetti.

Un discorso che sembrerebbe essere stato archiviato definitivamente dalle ex Gieffine che si sono godute la festa di compleanno di Vittorio, pubblicando foto e storie insieme, tra la sorpresa dei fan.

Ma per un rapporto che si unisce, ce n'è uno che si sgretola sempre di più.

Mirko e Angelica, sempre più lontani

Mirko e Angelica avevano stretto un bellissimo rapporto all'interno della casa del Grande Fratello. Tra i due ci sarebbe stata una semplice amicizia, ma in molti avevano visto le occhiate "troppo dolci" di Angelica e avevano sospettato che lei provasse dei sentimenti per il ragazzo. I due hanno sempre negato flirt, ma confermato una solida amicizia che avrebbero coltivato anche al di fuori del programma. O almeno così speravano.

Da quando il Grande Fratello è finito, i due non si sono visti molto, se non un paio di volte, in compagnia dei rispettivi fidanzati e fidanzate, e, durante la festa di compleanno di Vittorio, tra i due non ci sarebbero state interazioni. Che cosa è successo? i fan hanno subito chiesto notizie sull'allontanamento ad Angelica che ha aperto un box domande nel suo profilo Instagram e ha risposto prontamente: «Ragazzi, stop a viaggi mentali. Vi prego. Non c’è nessun allontanamento da Mirko e Perla, anzi… Ieri sera abbiamo passato una bellissima serata insieme e ci siamo divertiti da morire (si riferisce alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi, ndr). Eravamo felici e spensierati. Non inventiamo cavolate solo perché non vedete i contenuti social che vorreste vedere, la vita vera è un’altra, ve lo ricordo! Non dovete per forza inventare storia per creare drammi che non esistono. Daje eh».

Lunedì 29 Aprile 2024

