GF, Garibaldi contro Beatrice: «Mi ha detto che se non mi muovo userà un altro jolly». L'attrice su tutte le furie

Tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è una continua altalena di emozioni, un giorno di amano l'altro si odiano. In quest'ultima settimana i due si sono riavvicinati, ma tra l'aro si è "insinuato" Vittorio. Durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 27 novembre, però l'ex bidello lancia accuse pesanti.

Grande Fratello, diretta 27 novembre: Greta sul piede di guerra con Mirko e Perla. Stasera nuovo eliminato

Grande Fratello, Garibaldi contro Beatrice «Mi ha detto che se non mi muovo userà un altro jolly». L'attrice su tutte le furie

Sanremo 2024, Amadeus al Tg1: «Giovanni Allevi tornerà a suonare dal vivo. Mercoledì svelo le co-conduttrici»

Accuse pesanti

Se durante la settimana Beatrice e Giuseppe sembrano riavvicinarsi, durante la diretta del Grande Fratello i due si fanno letteralmente la guerra.

Tra loro però c'è l'ombra di Vittorio che scatena la gelosia di Garibaldi tanto da lanciare accuse pensantissime «Beatrice mi ha detto sei stato un jolly se non ti muovi userò il secondo jolly», l'attrice lo blocca «Questo non te lo permetto è diffamazione, fatelo stare zitto».

Garibaldi non si ferma «Lo so che qui la colpa alla fine ricade su di me. Se è vero che il sentimento è vero io faccio di tutto, tra me e lei c'è sempre stato qualcosa che mi puzzava, per quello non ho mai preso una posizione», «Smentisco categoricamente questa falsità, Alfonso liberamene» urla la Luzzi.

Lapidario il commento di Vittorio «Sono sicura che Giuseppe abbia dei sentimenti per Beatrice,ma ma la addita come una persona che manipola e condiziona. Non capisco come una persona che dica queste cose possa poi dire di essere innamorata»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA