Beatrice Luzzi resta al GF? «Chiederò ai miei figli». Sara Ricci rassicura i fan

Beatrice Luzzi è la grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello: il pubblico la ama, letteralmente. Su Twitter, non mancano i commenti positivi nei suoi confronti e alla maggior parte dei fan del programma piace molto il suo modo di esprimersi e di giocare a carte scoperte con tutti. Durante la scorsa puntata, è entrata in casa anche l'ex collega di Vivere, l'attrice Sara Ricci, che ha incoraggiato l'amica che, in mattinata, ha avuto un "momento di defaillance". Ecco cosa è successo.

I dubbi di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, Sara Ricci e Paolo Masella erano in cucina a preparare il pranzo e, a un certo punto, l'attrice ha detto: «Tra un po' chiederò ai miei figli: "Siete ancora dell'idea che devo arrivare fino alla fine o volete che torni?" Perché io faccio quello che vogliono loro. Valentino ed Elia mi hanno sempre detto, fin dall'inizio, che devo arrivare alla fine...».

Dopo questa uscita di Beatrice, i fan si sono un po' spaventati: la loro beniamina non può abbandonare il gioco di cui, da settembre a questa parte, è protagonista. Tutti, però, come dimostrano i commenti, si sono rasserenati quando, a rincuorare l'amica, è intervenuta Sara Ricci che ha detto: «Ma no queen, tu devi arrivare fino alla fine».

Beatrice: -“Tra un po' gli voglio chiedere (ai figli) siete ancora dell'idea che devo arrivare fino alla fine o volete che torno? Faccio quello che vogliono loro”

Sara: -“Ma no devi arrivare fino alla fine QUEEN”



I commenti dei fan

Ai fan del Grande Fratello e soprattutto ai sostenitori di Beatrice Luzzi è molto piaciuto il supporto che Sara Ricci le ha dimostrato. Qualcuno ha scritto: «Sara è definitivamente una di noi», «Vi prego, se Bea esce questa edizione è finita» oppure ancora «Per fortuna è arrivata Sara a darle man forte in quella casa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 15:58

