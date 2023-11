Grande Fratello, Perla si confida: «Vorrei sposare Mirko, non riesco a vedere altri». Ma non sembra convinta

di Redazione web

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono riavvicinati all'interno della casa del Grande Fratello, dopo essere stati separati per diversi mesi al termine di Temptation Island, dal quale sono usciti con i tentatori Greta Rossetti e Igor Zeetti. In questi giorni, i due ex fidanzati hanno avuto modo di confrontarsi su moltissimi argomenti e tematiche che avevano lasciate irrisolte e, ora, entrambi si chiedono dove li porterà questo percorso.

Le confessioni di Perla Vatiero

Questa mattina, sabato 25 novembre, Perla Vatiero era in giardino insieme ad Angelica Baraldi, Letizia Petris e Alex Schwazer. La gieffina si stava confrontando con i coinquilini sui suoi stati d'animo e su come si sente dopo i confronti con Mirko Brunetti. Perla ha detto: «Parlando a livello personale, io "ieri" pensavo, ok lui deve essere il padre dei miei figli, cioè sono sicura che sarà lui, è la persona che vorrei sposare perché non vedo nessun altro. Ad oggi, però, mi viene da pensare "È davvero così? Dopo quello che ha fatto..." (cominciare una relazione con Greta Rossetti, ndr)». Anche durante la scorsa diretta del Grande Fratello, sia Perla che Mirko avevano spiegato che dovevano ancora chiarire molte situazioni nella loro testa e che, quindi, non vogliono parlare di futuro ma solamente darsi il tempo necessario per capire meglio quale strada prendere, se riprovarci oppure no.

“lui deve essere il padre dei miei figli, lui è il padre dei miei figli, lui è l’uomo che voglio sposare perché non vedo altro”

CHIEDETEMI COME STO 😭#grandefratello #perletti



La relazione di Mirko con Greta Rossetti

Nel frattempo, Mirko Brunetti non sa ancora che Greta Rossetti, sui social, ha scritto che ognuno può continuare a fare la propria vita e che lei è felice per lui nel caso in cui avesse ritrovato l'amore con Perla. La sensazione dei fan del GF è proprio quella che Greta abbia lasciato Mirko perché non accetterebbe certi comportamenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 16:50

