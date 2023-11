Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Cesara Buonamici: «Salva sempre loro due, sono viziati e privilegiati»

di Redazione web

Beatrice Luzzi è sicuramente la grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello. I fan del programma la sostengono molto sui social e la votano sempre come preferita della settimana: l'attrice piace tanto perché non le manda a dire a nessuno. Nemmeno a Cesara Buonamici. Beatrice, infatti, questa mattina, mercoledì 22 novembre si è confidata con Fiordaliso. Ecco che cosa pensa.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi e Fiordaliso stavano chiacchierando in giardino e si stavano confrontando in merito all'ultima puntata del Grande Fratello. L'attrice, un po' perplessa ha, quindi, detto alla cantante: «Cesara dà sempre l'immunità a Giuseppe e a Max...», quindi, Fiordaliso ha risposto: «Sì, ma perché li salva sempre? Non lo so...» e Beatrice ha ribattuto: «Sempre, davvero sempre, sono due viziati, privilegiati e protetti».

Da quando Giuseppe Garibaldi e Beatrice hanno messo un punto alla loro breve relazione all'interno della casa, tra i due non scorre proprio buon sangue, in puntata, ad esempio, si lanciano sempre molte frecciatine.

I commenti dei fan

L'opinione di Beatrice Luzzi è condivisa ampiamente dai suoi fan che si sono espressi su Twitter. Qualcuno di loro ha scritto: «Ma è palese che a Cesara venga detto chi scegliere e a chi dare l'immunità. È sempre stato così al Grande Fratello», «L'unica lucida dentro a quella casa è Beatrice» oppure ancora «Quanto vorrei che Cesara entrasse in casa per un confronto con la Luzzi».

