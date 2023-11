Sanremo 2024, Amadeus al Tg1: «Giovanni Allevi tornerà a suonare dal vivo. Mercoledì svelo le co-conduttrici»

Sono iniziate le attesissime anticipazioni di Amadeus sul Festival di Sanremo. Il primo annuncio riguarda sì la musica ma, come ha ammesso in diretta il conduttore, è di tipo emozionale. Dopo due anni di stop a causa di un mieloma, Giovanni Allevi, mercoledì 7 febbraio, seconda serata della Kermesse, tornerà a suonare dal vivo sul palco dell'Ariston. Ma gli annunci proseguiranno anche il prossimo mercoledì e poi il 3 dicembre con i Big.

L'annuncio di Amadeus

Come da tradizione Amadeus dà al Tg1 le anticipazioni per il prossimo Festival di Sanremo 2024 Mercoledì vi dirò chi saranno le co conduttrici di questa edizione e domenica tutti i cantanti in gara.

«Sono grato edavvero onorato per questo invito a Sanremo - ha commentato Allevi in un video - . Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!»

L'appello di Fiorello

In apertura di TG, Fiorello "stuzzicato" da Amadeus ha lanciato un appello al Presidente della FITP Angelo Binaghi: «vi rendete contro? Lui (Amadeus ndr.) l'uomo che mi tormenta dalla mattina alla sera è vicino alla Coppa Davis e io sono a casa e fra poco vado a dormire perchè devo fare le 4. Spero che tutta la squadra possa venire a Sanremo. Presidente ci metta una buona parola»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 20:51

