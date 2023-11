Sanremo 2024, Alessandra Amoroso in gara tra i big? La cantante si "tradisce" su TikTok: cosa ha fatto

di Alessia Di Fiore

Sanremo si avvicina, e il pubblico italiano è curioso di conoscere i nomi dei big che vi parteciperanno, ovviamente non sono mancati i primissimi spoiler, ma per ora ancora nulla di ufficiale. Questa sera al TG1 delle 20:00, Amadeus, che anche quest'anno condurrà il programma, farà un annuncio su Sanremo 2024.

Intanto, una cantante italiana potrebbe essersi tradita, rivelando la sua partecipazione in gara a un suo fan. Si tratta di Alessandra Amoroso, che in un video postato da un suo fan su tiktok ride fragorosamente in risposta a qualcuno che le chiedeva di vincere il Festival: che sappia qualcosa che sfugge al pubblico?

Il video, una volta diventato virale, ha dato il via a una serie di commenti e sono tutti convinti che la Amoroso parteciperà a Sanremo 2024. Ma la verità la sapremo (forse) a breve.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 16:24

