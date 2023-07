Alessandro Amoroso, il nuovo fidanzato ha 8 anni meno di lei: ecco chi è. «Non fa parte dello showbiz»

di Redazione web

Alessandra Amoroso, 36 anni, è innamorata della vita (come ha sempre detto lei) e da qualche tempo anche di un giovane con il quale ha intrapreso una relazione ormai non più segreta. I due avevano cercato di mantenere un profilo basso, ma negli ultimi giorni sono stati fotografati al mare insieme, mentre si godevano le vacanze estive. Non si sa molto sul conto del nuovo fidanzato della cantante pugliese perché non fa parte del mondo dello spettacolo. Il ragazzo è un tecnico del suono e videomaker, esterno al mondo mediatico.

Il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso si chiama Valerio Pastore, 28 anni, ed è un tecnico audio e videomaker, nato a Eboli, a Salerno, ma attualmente vive ad Olevano Tusciano, sempre nel salernitano. Non si sa molto sull'inizio della loro storia d'amore, ma i due sono stati avvistati spesso insieme a Roma e in giro per l'Italia, ma solo nelle ultime ore è arrivata la conferma, tramite alcuni scatti in cui i due si baciano appassionatamente, circondati dal blu del mare della Puglia.



Alessandra, dopo la fine del rapporto con Stefano Settepani, il produttore discografico al quale è stata legata dal 2015 al 2021, ha avuto bisogno di ritrovare se stessa per poter essere pronta ad accogliere un nuovo amore, forse l’anima gemella. Qualcosa è cambiato e c’è già chi ipotizza una possibile convivenza della coppia.

