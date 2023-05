Emma Marrone difende Alessandra Amoroso: «Odio orribile, non se lo meritava». Ecco a cosa si riferisce

di Redazione web

Emma e Alessandra Amoroso sono unite dalla passione per la musica ma anche da una grande amicizia che, nel tempo, le ha anche portate a collaborare insieme per vari progetti musicali. Recentemente, la cantante di Lecce è stata ospite del noto podcast di Fedez, "Muschio Selvaggio", nel quale ha parlato anche dell'amica e collega e soprattutto di ciò che le è successo ultimamente sui social.

Le dichiarazioni di Emma Marrone

Emma Marrone è stata intervistata da Fedez a Muschio Selvaggio e durante il programma ha raccontato vari episodi della propria vita privata e della propria fortunata carriera. La cantante ha parlato, poi, anche dell'amicizia con Alessandra Amoroso e si è soffermata sul tema del bullismo online: «Alessandra, per non aver fatto una foto con una fan, si è presa una tempesta di insulti e ora sta vivendo un momento buio della sua vita. Non è giusto! Quando le persone si mettono di impegno creano dei disagi enormi. Non è tutto sempre lecito e non è tutto dovuto. Alessandra non se lo merita tutto questo odio. È stata fatta una violenza inaudita a un'artista che in dieci anni si è sempre data al suo pubblico».

Il post di Emma

Nelle scorse ore, Emma ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post che ha riscosso moltissimo successo. La cantante tiene sulle spalle una bambina che stava assistendo al concerto di Tananai e le dedica parole dolcissime.

