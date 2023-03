Emma Marrone, il post strappalacrime per il padre morto pochi mesi fa

di Redazione web gossip

«Ciao Ros» inzia così il post commovente che Emma Marrone dedica al padre Rosario, deceduto a settembre. La cantante pubblica un video in cui è insieme al padre, che teneramente chiama Ros, mentre camminano e lui sembra brillo. Lei scherza e gli chiede: «Abbiamo bevuto un pochetto eh?» chiede Emma al padre, e aggiunge: «Chi accompagna a casa chi?» facendo da spalla al padre che spesso l'accompagnava nei concerti.

Il dolore

«Ma che ne sanno gli altri..Manchi assai» continua Emma in didascalia, sottolineando il dolore che prova pensando all'assenza del padre. Spesso la cantante salentina pubblica stories o post ricordando il suo adorato padre e sottolineando il vuoto che ha lasciato nella sua vita. Proprio a San Valentino, Emma ha ricordato il padre con un altro post.

L'amore

Nonostante l’immenso dolore Emma sta cercando di recuperare le forze anche e grazie soprattutto all’amore dei fan, che in questo periodo l’hanno invasa di messaggi e tanto affetto. Dopo la sua ultima apparizione a Sanremo, che si è esibita accanto a Lazza sulle note de La Fine, Emma è tornata sui social per dedicare la giornata dell’amore al suo papà: «Perché l'amore mio.. sei tu!», scriveva la cantante. «Ti amo Ros. Ovunque tu sia», ha concluso l'artista a corredo di uno scatto che la ritrae accanto al papà Rosario. Entrambi in una versione inedita «trap», scherzava qualcuno tra i commenti cercando di strappare un sorriso alla cantante che, nonostante i mesi passati, il dolore per il lutto continua ad essere troppo forte.

