Emma Marrone prende una bambina sulle spalle al concerto. Il post commovente: «Ti ho tenuta come fossi mia figlia»

di Redazione web

Emma Marrone si emoziona al concerto di Tananai come fosse una fan qualunque. Canta, balla, si diverte. Ma il momento più bello della sua serata, è arrivato quando ha preso sulle spalle una bambina come fosse sua figlia. Un momento condiviso con un post sui social, che ha emozionato i follower. «Tenere sulle spalle il futuro», ha commentato, dopo aver dedicato alla piccola un lungo post.

Amici 22, l'eliminato della settima puntata: i social esultano. Super ospite Emma Marrone

Amici 22, Malgioglio attacca Cricca: «Hai distrutto la canzone». La reazione del cantante fa infuriare i social

La dedica di Emma

Emma sotto la foto che ha postato con la bambina sulle spalle, ha scritto: «Ciao Bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia figlia? Bhe ti avrei detto tante cose. Tipo.. hai visto che bella la musica? Hai visto quante persone cantano contemporaneamente la stessa canzone? La senti la pace in mezzo al caos? Perché io la sento. Io sento sempre la pace dove c'è la musica. Cresci bene piccola bambina. Non scordare l'emozione di stasera. Ricordati le sensazioni. Conservale nel tuo cuore puro. La musica é per tutti ed è di tutti. Amala e basta. Le chiacchiere stanno a zero. Restano solo le emozioni. È stato bello tenerti sulle mie spalle. Un po' come tenere il futuro».

I commenti dei vip

La foto ha riscosso moltissimo successo sui social, tanto che vari vip hanno commentato lo scatto. Chiara Ferragni ha aggiunto un'emoticon con le lacrime dall'emozione, Giulia De Lellis tanti fiorellini e cuoricini mentre Enrico Nigiotti ha semplicemente scritto: «Bellissima».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA