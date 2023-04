Amici 22, l'eliminato della settima puntata: i social esultano. Super ospite Emma Marrone

A una puntata dalla semifinale, questa sera su Canale 5 torna Amici 22 per la settima puntata. Nonostante in queste ore circolino rumors sulla positività di due allievi, non ancora smentite, la puntata andrà regolarmente in onda perchè già registrata giovedì.

Anticipazioni

Il conto alla rovescia è iniziato, si avvicina la finale, sette gli allievi ancora in corsa per la vittoria:

Angelina, Cricca e Maddalena per la squadra Cuccarini/Emanuel Lo

Aaron e Isobel per la squadra Zerbi/Celentano

E Wax e Mattia per la squadra Arisa/Todaro.

Se non volete avere spoiler su quello che accadrà durante la diretta di questa sera vi consigliamo di non andare oltre nella lettura.

Attenzione Spoiler

Grazie alle anticipazioni fornite dall’account Twitter Amici News, possiamo dirvi che a iniziale la prima manche è la squadra Zerbi-Celentano, che sfida e vince contro quella di Cuccarini ed Emanuel Lo. A rischio va il cantante Cricca.

Nella seconda manche Zerbi-Celentano sfidano e perdono contro il team Arisa-Todaro. A rischio eliminazione è il cantante Aaron.

Nella terza manche Arisa e Raimondo vincono anche contro la squadra Cuccarini-Emanuel Lo, avendo ancora la meglio. A rischio è la ballerina Maddalena.

Il ballottaggio finale quindi è tra Cricca, Araron e Maddalena. La ballerina è la prima a salvarsi. L’ultimo scontro è tra Cricca e Aaron. L'esito come sempre lo scopriremo durante la diretta di questa sera.

Ma secondo i rumors, l'eliminato di puntata sarebbe Cricca, per la gioia dei social che da tempo ne chiedevano l'eliminazione... staremo a vedere.

Gli Ospiti



Sul palco di Amici torna, questa sera, per la terza volta Enrico Brignano, in studio super ospite

Emma protagonista della scena musicale da oltre 10 anni presenta il suo nuovo singolo “Mezzo mondo” (uscito venerdì 28 aprile e primo estratto del prossimo album)

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 12:44

