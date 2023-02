Tensione tra Elodie ed Emma Marrone dietro le quinte a Sanremo: «Non si sono rivolte la parola»

di Redazione web

Tensione dietro le quinte a Sanremo tra Emma Marrone ed Elodie. Per anni molto amiche, in tempi recenti si sarebbero allontanate non solo dal punto di vista professionale ma anche nella vita privata: il rapporto tra le due non si sarebbe ancora disteso e al Festival non si sarebbero nemmeno salutate. A riportare le indiscrezioni è il settimanale Chi.

L'allontanamento

Elodie era in gara al Festival, Emma Marrone no, ma ha duettato con Lazza nella serata del venerdì. Sebbene Emma ed Elodie abbiano avuto un lungo trascorso professionale e personale alle spalle, non si sarebbero rivolte parola, riporta Chi. La rivista spiega che le due in passato avrebbero anche vissuto insieme, finché qualcosa non si è rotto. Elodie in un'intervista spiegò che forse Emma non aveva preso bene la sua scelta di iniziare a camminare professionalmente con le sue gambe e da allora i rapporti si sono incrinati. I più attenti hanno infine notato anche come, durante il Festival, Emma abbia invitato a votare Lazza e anche Tananai al televoto, ma non ha fatto parola su Elodie.

