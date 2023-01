Alessandra Amoroso, il costume sulla neve esalta il lato B. I fan: «Stavi congelando ma cosa non si fa per essere sexy...»

di Redazione web

Alessandra Amoroso sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in montagna con gli amici. La cantante, che negli ultimi mesi è letteralmente stata massacrata sui social perché non aveva concesso l'autografo a una fan, ha voluto prendersi qualche giorno per sé. Alessandra ha postato tutto sul proprio profilo Instagram e una foto in particolare ha destato l'interesse dei suoi follower.

La foto in costume da bagno

In realtà le foto che i fan di Alessandra Amoroso hanno più apprezzato sono state due: in entrambi gli scatti la cantante appare in costume da bagno. Nella prima immagine sta per avventurarsi nella neve mentre nella seconda si trova in mezzo al manto nevoso. I follower di Alessandra si sono complimentati per il suo fisico e le hanno poi chiesto se non sentisse freddo. Poi qualcuno ha anche scritto: «Secondo me stavi morendo ma essere sexy è comunque l'unica cosa che conta».

Il succeso di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso possiede una fanbase molto affezionata che la supporto in qualsiasi situazione e nuovo progetto. La cantante infatti, è risultata essere fra le tre artiste italiane con più visualizzazioni su YouTube: prima Annalisa, seconda Alessandra Amoroso e terza Elettra Lamborghini.

