Sinner super ospite a Sanremo 2024, Amadeus ci pensa (da tempo): Fiorello può aiutarlo

Jannik Sinner super ospite a Sanremo 2024. Amadeus, che si preprara ad annunciare la lista dei big che prenderanno parte alla kermesse, sta costruendo le scalette per le serate di un'edizione che promette nuovi record di ascolti. Nella lista dei personaggi che potrebbero scendere le scale dell'Ariston, c'è anche il tennista italiano, apprende Leggo. E non da ieri.

Sinner a Sanremo?

Amadeus, che ha già ospitato sul palco di Sanremo Matteo Berrettini, sta provando il nuovo colpo con Jannik Sinner.

Il calendario non aiuta

Sanremo andrà in onda dal 6 al 10 febbraio. In quei giorni, il circus Atp sarà dall'altra parte del mondo. Il 28 gennaio si chiuderà il primo slam, gli Australian Open. Sinner punta al titolo e non è escluso che possa arrivare in fondo. Dovesse fermarsi dopo lo slam, sarebbe più facile averlo sul palco dell'Ariston. Ma non è esclusa l'intervista in video. Lavori in corso, Ama ci prova.

