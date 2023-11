Jannik Sinner, chi è il tennista di San Candido: età, fidanzata, vittorie e quanto guadagna

Jannik Sinner è già il più importante tennista italiano di sempre. Ad appena 22 anni l'azzurro ha eguagliato il best ranking di sempre di un italiano nella classifica Atp, raggiungendo il quarto posto come fece Panatta, e raggiungendo Adriano anche nel totale dei titoli vinti: 10. Sinner, dopo essere stato il primo azzurro di sempre a raggiungere la finale delle Finals a Torino, ha trascinato l'Italia in finale di Coppa Davis 25 anni dopo l'ultima volta. Il segreto dei suoi successi sta, oltre che in un talento innato, in una vita privata mai sotto i riflessori e in un team consolidato nel tempo, composto da professionisti con cui ha sviluppato un rapporto umano ancor prima che professionale. Ma chi è Sinner?