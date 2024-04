Tennis da record su Sky: è Sinner-mania ma non solo. E gli ascolti sono da top

Tennis-mania, non solo Sinner-mania. Sull'onda dei successi trainanti dell'altoatesino, il tennis italiano vive una popolarità quasi inaspettata con picchi inattesi anche sui media e sui social: negli ultimi quattro mesi tre dei match più visti di sempre su Sky hanno come protagonista Sinner, grazie anche alle grandi imprese all'Australian Open e al Masters 1000 di Miami. Ma l'altoatesino non è solo grazie anche ai successi di Jasmine Paolini, campionessa del Wta 1000 di Dubai. Il tennis è divenuto un pilastro di Sky: il 22% degli ascolti complessivi di Sky Sport e +135% nella capacità di catalizzare le attenzioni del pubblico rispetto allo scorso anno. Sul canale dedicato Sky Sport Tennis i contatti unici giornalieri sono cresciuti dell'87% rispetto allo stesso periodo del 2023, arrivando durante i tornei a quota 665 mila. Una settimana di tennis raccoglie in media davanti alla tv 1 milione 883 mila spettatori unici, +67% in un anno. Molto alti soprattutto i numeri degli spettatori unici giornalieri dei tre Masters 1000: 3,4 milioni per Indian Wells, 4,3 per Miami e 3,7 per Montecarlo.

Inoltre, sono sempre del 2024 ben 3 dei 6 match di tennis più visti di sempre nella storia di Sky: la finale di Miami tra Sinner e Dimitrov e le semifinali di Montecarlo (Sinner-Tsitsipas) e Miami (Sinner-Medvedev): sono rispettivamente al 2°, al 5° e al 6° posto. La stagione in corso prevede circa 6.000 match in 12 mesi, oltre 13 mila ore di gare in diretta su Sky Sport Tennis.

Inoltre i tornei trasmessi da Eurosport: il Roland Garros (26 maggio-9 giugno), la Laver Cup (20-22 settembre) e i match dei Giochi Olimpici di Parigi (26 luglio-11 agosto) grazie all'accordo con Warner Bros. Discovery: ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 si aggiungeranno 8 nuovi canali interamente dedicati all'evento, di cui uno in 4K. Il canale Eurosport 4K si accenderà il 26 maggio per il Roland Garros e resterà attivo per le due settimane del torneo. Sky trasmetterà anche le sfide del circuito professionistico Premier Padel, compresi i tre tornei italiani: il Major di Roma (17-23 giugno), il P1 di Milano (2-8 dicembre) e il P2 di Genova (15-21 luglio). Numero confermati anche sul web con skysport.it: le pagine dedicate al tennis registrano una crescita media del 400% rispetto al primo trimestre dello scorso anno.

