Terremoto Campi Flegrei, il sindaco di Napoli Manfredi: «Probabili nuove scosse di magnitudo più alta»

Il terremoto nella zona dei Campi Flegrei e Napoli continua a fare paura: chi vive in zona sta vivendo giornate davvero complicate e la scorsa notte sono state centinaia le persone che hanno dormito in macchina dopo le scosse della serata di lunedì. «Ci sono studi scientifici secondo cui potrebbero esserci scosse con magnitudo più alta, non oltre 5». È quanto ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante la conferenza stampa a Palazzo San Giacomo sullo scenario attuale ai Campi Flegrei, dopo le scosse di ieri sera.

«Dobbiamo gestire questa situazione di emergenza con cui probabilmente conviveremo per mesi. La sicurezza dei cittadini passa per sicurezza edifici pubblici, c'è una valutazione della Protezione civile nazionale sugli edifici privati che si conclude a giugno, in ogni caso le squadre della Protezione civile non hanno rilevato danni su strutture private stanotte, dobbiamo fare in modo che la normale paura non si trasformi in panico. Per questo, dobbiamo informare i cittadini, dobbiamo fare assieme una comunicazione corretta, non allarmistica, affinché si rafforzi la convivenza con il bradisismo», ha concluso il sindaco.

Terremoto Campi Flegrei: sopralluoghi dei vigili del fuoco

Prosegue a Napoli il lavoro dei vigili del fuoco a seguito della serie di scosse sismiche nella zona dei Campi Flegrei: sono 63 i sopralluoghi fatti dai vigili del fuoco negli edifici, specie nei comuni di Pozzuoli e Bacoli.

Terremoto, a Pozzuoli sgomberata ala del carcere femminile

A causa delle scosse è in stato di sgombero un'ala del carcere femminile di Pozzuoli. Nel corso della notte, su richiesta della Direzione della casa circondariale puteolana, sono intervenuti il personale dell'ufficio tecnico e la protezione civile del comune di Pozzuoli, che hanno inibito parte della struttura detentiva. Le scosse di ieri sera, infatti, hanno provocato lievi danni alla struttura sulla cui entità si rendono necessari accertamenti. "Per motivi del tutto precauzionali si sta cercando di trasferire le detenute altrove proprio per mettere in sicurezza la struttura, perché c'è la necessità di fare una verifica, valutare che non siano caduti calcinacci, anche se - va detto - non ci sono segnali di una evidenza immediata. La situazione è monitorata", ha informato sempre il prefetto di Napoli annunciando l'evacuazione e il trasferimento di tutte le 140 detenute presenti nel carcere femminile.

