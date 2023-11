Sinner a Che tempo che fa, il segno premonitore della vittoria in diretta da Fabio Fazio

Fabio Fazio fa il colpo grosso e, dopo le finali ATP, riesce ad avere ospite in collegamento a Che Tempo che Fa anche Jannik Sinner, subito dopo la vittoria dell'Italia nella finale della Coppa Davis, l'ultima dopo 47 anni.

Il campione di tennis altoatesino sarebbe andato da Fazio prima della conferenza stampa ufficiale. Quello che in molti hanno notato è stato il segno "premonitore" di cui ha parlato il in diretta sul Nove... sembra strano ma c'entra un mazzo di carote!

Il simbolo di Sinner

In molti ormai sanno che i sostenitori di Sinner hanno adottato come simbolo distintivo proprie le carote.

La carota e il colore arancione sarebbero diventati il simbolo ufficiale di Sinner dopo la sua comparsa pubblica con in mano gli ortaggi. Durante il Torneo di Vienna, Sinner ha sorpreso tutti addentando una carota in diretta televisiva. Una scelta decisamente insolita, considerando che gli sportivi, solitamente, optano per frutti o barrette energetiche.

Un gesto in poco tempo diventato virale e simbolo del vincitore della Coppa Davis.

